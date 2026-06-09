Рекордсмен КХЛ Джош Ливо продолжит карьеру в «Авангарде»

Омский «Авангард» подписал контракт с канадским нападающим Джошем Ливо. Соглашение рассчитано на один сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Джошуа Ливо добавит команде остроты и вариативности в атаке и при розыгрыше большинства. Для подписания контракта в рамках регламента и соблюдения потолка зарплат мы воспользовались рекламной опцией в контракте. Совсем скоро расскажем о том, в чем будут заключаться маркетинговые активности»,— отметил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

В сезоне-2024/25 Джош Ливо установил рекорд КХЛ по числу голов в одном регулярном чемпионате — 49. Предыдущее достижение принадлежало Сергею Мозякину, на счету которого 48 шайб. Ранее в КХЛ канадец выступал за уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Всего в лиге он провел 189 матчей и набрал 211 (99 голов + 112 результативных передач) очков.

По итогам регулярного чемпионата-2025/26 «Авангард» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В play-off команда дошла до полуфинала, где в серии до четырех побед со счетом 3:4 уступила будущему обладателю Кубка Гагарина — ярославскому «Локомотиву».

Таисия Орлова