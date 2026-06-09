Болгарский связующий Симеон Николов покинул новосибирский клуб

Новосибирский волейбольный «Локомотив» временно остался без легионеров. Команду покинул болгарский связующий Симеон Николов, сообщила 9 июня пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», игрок пришел в «Локомотив», который возглавляет его соотечественник Пламен Константинов, в мае 2025 года. За сезон он набрал 247 очков, из которых 64 — эйсами. На прошлой неделе стало известно о том, что из «Локомотива» также после одного сезона уходит бельгийский доигровщик Сэм Деру.

Напомним, в 2026 году новосибирские железнодорожники заняли третье место в чемпионате российской Суперлиги и в розыгрыше Кубка России.

Валерий Лавский