Небензя сообщил об отсутствии переговорного процесса по Украине

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине сейчас не ведется. Киев продемонстрировал недоговороспособность, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Никакого переговорного процесса, насколько я знаю, серьезно сейчас не ведется, трехсторонние переговоры не ведутся», — отметил господин Небензя в интервью ИС «Вести».

По словам постпреда, Киев не готов пойти ни на какие компромиссы. Для украинских властей война — «мать родная, особенно для верхушки, прежде всего для Зеленского». Прекращение боевых действий для президента Украины — «политическая, а может быть, и не только, гибель, не от руки российских Вооруженных сил», резюмировал Василий Небензя.

Как ранее заявлял господин Небензя, заседания Совета безопасности ООН по теме конфликта на Украине стали элементом антироссийской пропаганды. По его словам, подобные встречи «никакого позитивного заряда не несут и урегулирования кризиса не приближают». Европейские делегации могут «хоть каждый день созывать совет, соревноваться друг с другом в лицемерии и антироссийской риторике», указывал постпред.