СКР уточнил место взрыва и пожара у вокзала в Санкт-Петербурге

Взрыв и пожар у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге произошли в ангаре, где производилась химическая продукция. Об этом сообщила пресс-служба городского главка Следственного комитета России. По данным ведомства, среди погибших был собственник организации по производству и продаже химпродукции.

Следствие выяснило, что до взрыва владелец организации и один сотрудник работали в арендованном здании в Калининском районе. Пока они находились в помещении, произошел взрыв химического вещества, после чего начался пожар. Оба человека погибли. Конструкции здания начали рушиться, под завалами погибли еще две женщины. Двое мужчин с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при работах, которое повлекло за собой смерть людей (ч. 3 ст. 216 УК). Максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы. Ход расследования контролируется в Калининском районе города.

Пожар начался в ангаре накануне вечером, около 18:00 мск. Полностью потушить возгорание удалось к трем часам ночи. По предварительным данным, пожар начался из-за взрыва паров ацетона. От огня была повреждена инфраструктура Октябрьской железной дороги на Финляндском вокзале. Завод «Арсенал», расположенный вблизи вокзала, заявлял, что загоревшийся ангар не относится к территории его завода.