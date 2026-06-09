Завод «Арсенал» в Петербурге опроверг информацию о пожаре на его территории

Загоревшийся ангар у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге не относится к территории завода «Арсенал», расположенного поблизости. Об этом сообщили «Фонтанке» на заводе. Там уточнили, что предприятие огнем затронуто не было.

Двое из четырех жертв ЧП были сотрудниками Октябрьской дирекции капитального ремонта и реконструкции. Они возвращались домой после рабочего дня по служебному маршруту и погибли при обрушении кирпичного ограждения во время пожара в ангаре, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Пожар в ангаре на Минеральной улице начался вечером 8 июня, его площадь оценивалась в 1,5 тыс. кв. м. Потушили возгорание спустя сутки. Была повреждена инфраструктура ОЖД на вокзале. Двоих погибших нашли под обвалившимся забором, еще двоих — в ангаре. Два человека были госпитализированы с травмами. Предварительно, причиной возгорания стал взрыв паров ацетона. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности (ст. 216 УК).