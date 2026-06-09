В Казани скончался Исус Христос

В Казани в своей квартире скончался 46-летний Евгений Чекулаев, который ранее официально носил имя Исус Христос. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил его адвокат Тимур Сальмушев.

По его словам, в последнее время мужчина испытывал проблемы со здоровьем и летом прошлого года передвигался с тростью. Адвокат отметил, что признаков криминального характера смерти не выявили.

Ранее его приговорили к двум годам условно за организацию фиктивной регистрации 45 иностранцев в своей квартире.

Анна Кайдалова