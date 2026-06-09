Заслуженные награды

5 июня в Детской филармонии в 11 раз состоялась торжественная церемония вручения стипендии имени Марка Павермана лучшим артистам концертного сезона 2025-2026 г., которая в этом году была посвящена Екатеринбургу. Стипендию имени Марка Павермана по традиции вручают артистам от каждого коллектива. Их кандидатуры определяют педагоги. Всего в числе награжденных оказывается от двух до трех десятков талантливых ребят. В этом году награду получили 28 артистов Ансамбля танца «Улыбка», Капеллы мальчиков и юношей, Джаз-хора, Оркестра народных инструментов и Детского театра мюзикла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Детской филармонии. Фото: пресс-служба Детской филармонии.

Стипендиальный фонд формируют и лично вручают меценаты — представители бизнеса Екатеринбурга, а с 2023 года (Года Наставника) стипендия предоставляется еще и выдающимся педагогам. В этот раз награду получила дирижер младшей Капеллы мальчиков и юношей – Ольга Чернова. Многие из них поддерживают талантливых артистов на протяжении всех 11 лет, начиная с первой церемонии вручения стипендии основателя Уральского академического филармонического оркестра и кафедры оперно-симфонического дирижирования Уральской консерватории Марка Павермана в 2015 году.

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Один из давних попечителей Детской Филармонии учредитель Холдинга «Малышева 73» Константин Погребинский сам был выпускником Капеллы. Он отмечает, что воспитанники Капеллы — это особая порода людей.

«Здесь учишься не просто музыке или дисциплине, а чувству локтя, уважению к традиции и одновременно смелости. Именно такие качества позволяют юному артисту стать взрослым мастером. Я сам прошел эту школу, поэтому знаю цену каждому выходу на сцену. Поддерживать ребят и их наставников — не просто честь, а внутренняя потребность. Когда видишь горящие глаза стипендиатов, понимаешь: будущее Екатеринбурга в надежных руках».