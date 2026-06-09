В ОДКБ заявили о высоком уровне конфликтного потенциала на Северном Кавказе

Рост влияния Евросоюза, США и Турции на страны Кавказского региона создаст еще больший очаг напряженности. Такое мнение высказал замгенсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков.

«По-прежнему высоким остается уровень конфликтного потенциала в Кавказском регионе. Думаю, что рост влияния Европейского союза, США и Турции на страны этого региона создаст еще больший очаг напряженности», — отметил господин Семериков на совещании руководителей головных подразделений антитеррористических структур государств СНГ и руководителей национальных структур стран Содружества (цитата по ТАСС).

По словам замгенсека ОДКБ, вместе с глобальными изменениями ситуация в каждом регионе имеет свои особенности. В зоне ответственности ОДКБ появляются новые вызовы и угрозы. Особенно напряженная обстановка складывается в западных регионах России. Как уточнил Валерий Семериков, основная угроза исходит от стран Европы, «впавших в реваншистский милитаристский угар».

В мае генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что ситуация в Кавказском регионе может осложниться из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом господин Масадыков отметил, что ситуация на Кавказе начала улучшаться из-за укрепления отношений между Арменией и Азербайджаном. Он также выразил обеспокоенность ситуацией в Восточноевропейском регионе, у западных границ ОДКБ, из-за военной активности и укрепления НАТО.