«Аль-Джазира»: Израиль ударил по ливанскому городу Тир

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по пятому по величине городу Ливана Тир. Погибли восемь человек, утверждает корреспондент «Аль-Джазиры». Накануне пресс-служба израильской армии призывала жителей города эвакуироваться.

The Guardian пишет, что пока не смогло верифицировать информацию корреспондента «Аль-Джазиры». За несколько часов до сообщений об ударах представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи анонсировал новые атаки на объекты «Хезболлы» в Ливане.

Господин Адраи также призывал эвакуироваться всех жителей города Тир, включая Христианский квартал, который ранее не подвергался израильским ударам. По его словам, в этом районе обосновались члены «Хезболлы». «Эвакуируйтесь немедленно... и перебирайтесь на север реки Захрани»,— написал представитель ЦАХАЛа в X.