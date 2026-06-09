Бортников заявил о трехкратном росте террористических преступлений в СЗФО

Число преступлений террористической направленности на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) выросло в три раза по сравнению с 2023 годом. Об этом рассказал директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников на заседании, передает «РИА Новости».

По словам господина Бортникова, обстановка в области противодействия терроризму в округе остается сложной. Рост числа преступлений связан в том числе с участившимися атаками беспилотников и попытками вовлечь россиян в террористическую деятельность, пояснил он.

Особую обеспокоенность, заявил директор ФСБ, вызывает вербовка подростков и молодежи. Злоумышленники пытаются использовать молодых россиян для совершения противоправных действий.

В апреле ФСБ отчитывалась о предотвращении 306 вооруженных нападений в школах, организованных «украинскими кураторами», с 2018 года. В ведомстве утверждали, что Украина вербует молодежь в интернет-группах и сообществах. Украинские спецслужбы используют современные программы и искусственный интеллект, чтобы выявлять интернет-пользователей, склонных к «восприятию радикальных взглядов», рассказывали в спецслужбе.