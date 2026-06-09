РБК узнал об идее властей скорректировать «иерархию ценностей» жителей Кавказа

Российские власти обсуждают корректировку «иерархии ценностей» жителей Северного Кавказа. Меры должны сблизить ценности этих регионов с общероссийскими. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника.

Как рассказал один из собеседников издания, чиновники прорабатывают три аспекта — популяризация российского флага, отказ от радикализма в любой форме, а также «осознание себя прежде всего жителями России без снижения значимости идентичности как жителя своего региона». При этом, отметил источник, жителям регионов важно показать, что такой путь положительно отразится на туризме, экономике и уровне жизни в регионе.

По словам чиновника, работающего в одном из субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), обсуждение инициативы началось давно, но речь пока идет о наборе идей, которые разрабатывает внутриполитический блок Кремля вместе с экспертным сообществом, в том числе обществом «Знание» и полпредствами. Они обсуждают выстраивание составляющих идентичности «в правильную иерархию», уточнил собеседник. Он также указал на общее представление о том , что ценности на Кавказе требуют отдельного подхода.

Как добавил другой федеральный чиновник, перед властями регионов ставилась задача укрепления общероссийской идентичности не в ущерб национальной, поскольку «одно не исключает другого». Источник в администрации президента и близкий к ней собеседник рассказали, что укрепление общероссийской идентичности — ключевая задача для всех регионов.

«Ъ» со ссылкой на ежегодный доклад правительства о национальной политике России писал, что в 2025 году уровень «общероссийской гражданской идентичности» (доля граждан, осознающих свою принадлежность к государству и российскому народу) достиг 93,9%. Состояние межнациональных отношений положительно оценили 84,2% опрошенных россиян.

Подробнее — в материале «Ъ» «Доклад во славу идентичности».