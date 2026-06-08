Доклад во славу идентичности

Правительство РФ направило в Госдуму ежегодный доклад о реализации государственной национальной политики России в 2025 году. Как отмечается в документе (“Ъ” с ним ознакомился), наряду с неуклонным ростом уровня «общегражданской идентичности» за последние годы увеличилась и доля россиян, позитивно оценивающих межнациональные отношения в стране. Правда, «зарубежные модераторы» по-прежнему пытаются сеять семена вражды между народами России, но их попытки успешно пресекаются с помощью системы мониторинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Государственный доклад о национальной политике России правительство представляет в парламент ежегодно. Но на этот раз он посвящен не только итогам предыдущего года, но и результатам реализации «Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года», утвержденной указом президента в конце 2012-го.

Как подчеркивают авторы документа, существовавшие в 2012 году подходы к решению межнациональных проблем требовали кардинального обновления. Об этом свидетельствовали конфликты в Сальске, Кондопоге, на Манежной площади в Москве, а также кризисные явления на Северном Кавказе. «Кроме того, фиксировались активные попытки актуализации сепаратистских идей со стороны зарубежных модераторов»,— говорится в документе.

Уровень «общероссийской гражданской идентичности» (доля граждан, осознающих свою принадлежность к государству и российскому народу) на начало 2013 года составлял 57%.

Состояние межнациональных отношений положительно оценивали 66,3% опрошенных россиян.

Но с тех пор произошли «значительные институциональные и структурные изменения», констатируют авторы, в результате к 2025 году первый параметр вырос до 93,9%, а второй — до 84,2%.

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В докладе также приводятся данные всероссийской переписи 2020 года, согласно которой в стране проживают представители 194 народов, а наиболее многочисленным из них (80,85% от всего населения) являются русские. «Несмотря на продолжающиеся попытки "коллективного Запада" внести разлад в единство народов России, пропаганду антироссийского и русофобского характера, межнациональные отношения в Российской Федерации в 2025 году носили стабильный характер, что стало результатом реализации взвешенной государственной национальной политики, учитывающей богатый исторический опыт взаимодействия разных народов в рамках единого российского государства»,— приходят к выводу авторы документа.

Не последнюю роль в стабилизации обстановки, по их мнению, сыграла модернизация системы мониторинга межнациональных угроз. Так, в 2025 году было зафиксировано почти 38,5 тыс. информационных поводов, из которых более 37 тыс. потенциально могли повлиять на состояние межнациональных и межрелигиозных отношений, а 1154 «могли спровоцировать конфликты на межнациональной и межрелигиозной почве и имели потенциал негативного развития». По итогам реагирования на эту информацию было возбуждено 235 уголовных (против 170 в 2024 году) и 75 административных (в 2024-м — 25) дел.

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При участии АНО «Диалог Регионы» были пресечены попытки тиражирования более 80 единиц недостоверной информации о якобы возникших межнациональных конфликтах. Более трети таких попыток авторы документа относят к деятельности «зарубежных модераторов», которые хотели «вовлечь граждан РФ в экстремистскую и террористическую деятельность, внести раскол в межнациональный и межрелигиозный мир, а также распространение русофобии и протестных настроений».

Несмотря на это, Россия «уверенно сохраняет статус одного из крупнейших многонациональных (полиэтнических) государств мира и обеспечивает системные меры по укреплению единства многонационального народа», резюмируют авторы доклада.

Зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев (КПРФ) согласен, что отношения между коренными народами России укрепляются. Но в то же время «разрушается межнациональный баланс в условиях массовой интервенции мигрантов», полагает депутат: «На одном из совещаний с силовиками, где я присутствовал, высокопоставленный представитель МВД сказал, что миграционная проблема входит в пятерку вопросов, которые больше всего беспокоят граждан. Дума не случайно пару лет назад озаботилась проблемой миграции: значит, делаются замеры и эта тема воспринимается как электоральная. Но если мерить национальную политику количеством освоенных чиновниками средств на проведение условных "фестивалей плова", то, конечно, все у нас выполняется и перевыполняется». При этом коммунист отмечает, что статистика по мигрантской преступности в последнее время действительно улучшилась, и связывает это как раз с принятыми Думой законами о борьбе с нелегальной миграцией.

Ксения Веретенникова