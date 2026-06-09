В Роттердаме задержали капитана судна по подозрению в обходе санкций против России

В порту Роттердама задержан капитан контейнеровоза, которого подозревают в нарушении антироссийских санкций. Об этом заявила пресс-служба Таможенной службы Нидерландов. По данным ведомства, на судне нашли санкционный товар, который он намеревался отправить в Россию.

«Судно выполняет регулярные рейсы между Роттердамом и Санкт-Петербургом. По данным таможни, имеются веские основания полагать, что этот маршрут используется не по назначению для обхода санкций. Речь идет о товарах, экспорт и/или транзит которых является нарушением европейских санкций против России»,— отмечает пресс-служба.

Капитана судна задержали 5 июня. Подозреваемый помещен под стражу на две недели. Как уточнили в таможне, на судне обнаружили автозапчасти — «лобовые стекла, автомобильные двери, бутылки с моторным маслом и даже целые системы воздушных фильтров для автомобилей». Сотрудники ведомства посчитали, что этот товар может быть использован в военной промышленности.