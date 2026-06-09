Четыре человека погибли при пожаре в ангаре у вокзала в Санкт-Петербурге

Тела четырех человек нашли на месте взрыва в ангаре недалеко от Финляндского вокзала Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

По данным агентства, двое погибших были найдены под обвалившимся забором, еще двое — в ангаре. Два человека госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Предварительно, причиной возгорания стал взрыв паров ацетона на химическом производстве. В ангаре частная компания производила растворители и реактивы.

Пожар в ангаре на Минеральной улице начался вечером 8 июня, около 18:00 мск. Его площадь достигла 1,5 тыс. кв. м. По данным МЧС, потушить возгорание удалось только ночью 9 июня. Из-за пожара повреждена инфраструктура Октябрьской железной дороги на Финляндском вокзале. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительстве и других работах (ст. 216 УК).