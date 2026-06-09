Тренерский штаб «Акрона» доукомплектован сербскими специалистами

Новый главный тренер футбольного клуба «Акрон» Срджан Благоевич, назначенный на пост 8 июня, завершил формирование своего штаба. Как сообщила пресс-служба команды, его помощниками стали еще три специалиста из Сербии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ассистентом главного тренера назначен Деян Фияла. Ранее он работал вместе с Благоевичем в казахстанском «Каспии», «Астане», венгерском «Дебрецене», а также в белградском «Партизане». Послужной список Фиялы включает также софийский ЦСКА, сербские «Напредак», «Бачку», «Металац» и «Вождовац».

Тренером по физической подготовке стал 37-летний Саша Семереди. Он помогал Благоевичу в венгерском и сербском этапах карьеры, включая работу с «Бежанией» и «Партизаном». До этого Семереди отвечал за физподготовку во французском «Сошо», испанском «Алавесе», сербских «Войводине» и «Црвене Звезде».

Тренером-аналитиком назначен Никола Станкович, занимавший аналогичную должность на чемпионатах Сербии, Албании, Венгрии (под руководством Благоевича) и Саудовской Аравии.

При этом часть прежнего штаба «Акрона» сохранила свои позиции. Тренером вратарей остался Александр Шульга, за силовую и физическую подготовку по-прежнему отвечают Сергей Шергин и Никита Елесин. Также в клубе продолжат работу тренер-аналитик Дмитрий Жариков и видеооператор Ильхам Баймуратов.

Георгий Портнов