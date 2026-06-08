Главным тренером «Акрона» стал специалист из Сербии

Новым главным тренером тольяттинского футбольного клуба «Акрон» стал 52-летний серб Срджан Благоевич, сообщила пресс-служба команды 8 июня. Контракт со специалистом рассчитан на четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Благоевич вывел «Инджию» в Суперлигу Сербии (2018/19), работал в Казахстане с «Каспием» (2020–2021) и заложил основу для чемпионства «Астаны» (2022). В сезоне 2022/23 он привел венгерский «Дебрецен» к бронзе и в 2024 году признавался лучшим иностранным тренером чемпионата Венгрии. Последние полтора года Срджан Благоевич руководил «Партизаном», завоевав серебряные (2024/25) и бронзовые (2025/26) медали.

Состав помощников нового главного тренера будет объявлен дополнительно. Благоевич сменил Заура Тедеева, возглавлявшего команду с декабря 2023 года по май 2026-го. Тедеев покинул пост после поражения от «Крыльев Советов» в 30-м туре РПЛ.

Георгий Портнов