Коммерческий грузооборот в Калининградской области сократился более чем на 11%

По итогам первых четырех месяцев 2026 года в регионе отмечено снижение показателей коммерческих автомобильных грузоперевозок. Согласно данным Калининградстата, объем коммерчески перевезенных грузов составил 815,8 тыс. тонн, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Калининградстат зафиксировал спад коммерческих автоперевозок в начале года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Калининградстат зафиксировал спад коммерческих автоперевозок в начале года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Более существенное сокращение зафиксировано в грузообороте. За январь–апрель этот показатель снизился на 11,1% и составил 201,2 млн тонно-километров.

В то же время общая динамика отрасли выглядит более стабильной. Организации всех видов экономической деятельности перевезли автомобильным транспортом 1,54 млн тонн грузов, что на 9,7% превышает результат прошлого года. Однако совокупный грузооборот также сократился — на 3,3%, до 247,7 млн тонно-километров.

В апреле коммерческие перевозки показали положительную динамику: объем доставленных грузов вырос на 25,2% по сравнению с апрелем 2025 года и достиг 260,2 тыс. тонн. При этом грузооборот коммерческого транспорта продолжил снижаться и оказался на 8,2% ниже прошлогоднего уровня, составив 50,7 млн тонно-километров.

Матвей Николаев