Спасатели нашли тела еще двух погибших при атаке БПЛА в Азовском море

Спасатели обнаружили тела еще двух граждан Азербайджана, погибших при ударе беспилотников по судам в Азовском море. Об этом рассказала пресс-служба азербайджанского МИДа.

Как сообщили дипломаты, спасатели обнаружили тела Гисмета Алиева 1969 года рождения и Фуада Оруджева 1981 года рождения. Тела еще двух азербайджанских граждан найдены ранее, напомнили в ведомстве.

«По завершении соответствующих процедур тела четырех граждан, а также двое лиц, прибывших в город Ейск для их сопровождения, будут переправлены в нашу страну в ближайшие дни»,— отмечается в сообщении дипведомства. 19 граждан Азербайджана из состава экипажа уже были отправлены на родину 5 июня, добавили в азербайджанском МИДе.

Инцидент произошел в ночь на 5 июня в районе Таганрогского залива Азовского моря. Беспилотники ударили по судам «Натра» и «Циркон», следовавшим из Турции в порт Ростова-на-Дону. При этом суда не принадлежали Азербайджану. В МИД РФ сообщили, что дроны были украинскими. Погибли четыре азербайджанских гражданина и один россиянин. Пострадали еще четверо.