«Россети Тюмень» направили 3 млн рублей на повышение надежности электроснабжения нефтепромысла в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в ХМАО-Югре. Линейный объект участвует в электроснабжении инфраструктуры Ватьеганского месторождения нефти и связывает Когалымский и Лангепасский энергоузлы. На реализацию технических мероприятий компания направила более 3 млн рублей.

Энергетики провели ремонт на участке ЛЭП общей протяженностью 89 километров. В ходе работ специалисты переставили 30-метровую опору на новый восьмисвайный железобетонный фундамент. Для повышения грозоупорности линии сотрудники компании установили дополнительные вертикальные заземлители, поддерживающую спиральную арматуру, гасители вибрации и изоляторы из закаленного стекла. При ремонте использовались комплектующие отечественного производства.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к осенне-зимнему периоду. Ремонт, выполненный на ЛЭП, повысил надежность электроснабжения Ватьеганского месторождения, которое входит в число крупнейших в России по величине начальных извлекаемых запасов.

АО «Россети Тюмень»