«ЕС и США, продемонстрировав редкое единение, поддержали Пашиняна»

Мировые медиа комментируют победу Никола Пашиняна и его партии на парламентских выборах в Армении. Согласившись (и вынеся в заголовки), что эта победа закрепляет курс на сближение Еревана с Брюсселем, эксперты не забывают и о том, что достижение мирного соглашения с Азербайджаном никак не приближено; что самое сложное — сближение с Европой без создания серьезных проблем в отношениях с Россией — еще впереди; что победа самого Пашиняна во многом обусловлена ошибками и раздробленностью оппозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Le Monde (Париж, Франция) Выборы в Армении: победа Никола Пашиняна подтверждает поворот в сторону Европы Благодаря своему переизбранию премьер-министр получил четкий мандат на продолжение своей политики по диверсификации союзнических отношений Армении, направленный на сокращение сильной зависимости страны от Москвы… Выстраивание отношений с Москвой станет одной из главных задач третьего срока Пашиняна. Он будет вынужден маневрировать, чтобы постепенно освободиться от влияния Кремля, не вызвав при этом его гнева… Придя к власти в 2018 году после мирной революции, Пашинян, бывший журналист, сумел удержать свой пост, несмотря на военное поражение, нанесенное его стране Азербайджаном во второй Нагорно-Карабахской войне 2020 года и потерю сепаратистского анклава годом позже. Его политическая живучесть обусловлена как поддержкой, которой он пользуется, так и слабостью оппозиции.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт-на-Майне, Германия) Победитель говорит о любви и мире Это голосование означало нечто большее, чем просто выбор того, кто будет управлять Арменией в течение следующих пяти лет. Это было важнейшее решение с далекоидущими последствиями. На карту был поставлен мирный процесс с Азербайджаном после тридцати лет конфликта и трех войн, две из которых Армения проиграла… А также будущая внешнеполитическая ориентация страны: должно ли правительство продолжать инициативу по сближению с ЕС, или Армения должна более тесно сотрудничать с Россией? ЕС и США, продемонстрировав редкий пример трансатлантического единства, поддержали Пашиняна… Эти выборы прошли в условиях глубокого политического кризиса, последовавшего за поражением Армении в войне с Азербайджаном, в которой погибли тысячи молодых людей. Высокая явка привела к тому, что правящая партия потеряла места в парламенте.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Проевропейская партия в Армении победила на выборах и закрепила курс на отход от России У Пашиняна сохраняются трудности. Ему не удалось обеспечить квалифицированное большинство, необходимое для проведения референдума по внесению поправок в Конституцию, в том числе удаление оттуда формулировок, которые, по мнению Азербайджана, подразумевают территориальные претензии на Нагорный Карабах,— ключевого условия для заключения окончательного мирного соглашения… Наблюдатели отмечают его все более персонализированный политический стиль и… растущие авторитарные тенденции в Армении — стране, остающейся редким демократическим исключением в регионе, в основном управляемом автократами. В преддверии выборов армянские власти арестовали оппозиционеров… по обвинениям, которые варьировались от подкупа избирателей и финансовых преступлений до призывов к свержению правительства.

The Daily Sabah (Стамбул, Турция) Победа Пашиняна: Армения выбрала мир и региональную интеграцию Вчерашние парламентские выборы в Армении стали важным рубежом, определяющим не только внутреннюю политику страны, но и в более широком смысле геополитическое будущее Южного Кавказа... Поведение избирателей отражает сложные предпочтения армянского общества и поиск варианта, являющегося «наименьшим из зол». В условиях, когда население все еще переживает глубокую травму, связанную с поражением в Нагорном Карабахе, экономических проблем и значительной утраты доверия к России раздробленность… оппозиции заставила многих возложить свои надежды на стабильность и мир на Пашиняна… Победа объясняется не столько безоговорочным энтузиазмом, сколько недостатками оппозиции.

CNN (Атланта, США) Премьер-министр Армении, намеревающийся ускорить процесс отхода от России, заявил о победе на выборах Результаты голосования не позволяют сделать однозначные геополитические выводы… «Утверждать, что российское давление автоматически подталкивает армянских избирателей к Европе, было бы наивно и… поверхностно,— считает историк Ваграм Тер-Матевосян.— Армянское общество стало так же критически относиться и к Европе, особенно после этнических чисток в Нагорном Карабахе — катастрофе библейских масштабов для армян, на которую Европа отреагировала бездействием».

Подготовил Николай Зубов