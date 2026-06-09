Суд приостановил рассмотрение иска «Дирекции ЮЗР» к белгородскому УКС на 156 млн

Арбитражный суд Белгородской области приостановил производство по иску АО «Специализированный застройщик "Дирекция Юго-Западного района"» («Дирекция ЮЗР») к подведомственному региональному минстрою ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» («УКС»). Застройщик требовал взыскать с управления 156,1 млн руб. Причиной приостановки стало назначение судебной строительно-технической экспертизы по ходатайству «Дирекции ЮЗР». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Спор возник при исполнении госконтракта от 18 мая 2020 года стоимостью 728 млн руб. на строительно-монтажные и пусконаладочные работы по возведению школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Таврово-4 в селе Таврово Белгородской области. Истец настаивает, что заказчик не оплатил дополнительные работы, выполненные в ходе строительства. Ответчик, в свою очередь, заявил встречный иск на 1,2 млн руб. По данным портала госзакупок, контракт должен был быть завершен до 10 декабря 2022 года. Подрядчик исполнил обязательства на 599,3 млн руб., получив полную сумму по соглашению. 11 мая 2022 года заказчик предъявил подрядчику претензию и начислил штраф в 100 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение обязательств; сведений о его оплате не поступало.

Проведение исследования поручено эксперту ИП Юлии Коняевой из Московской области. До 10 августа 2026 года специалист должен определить виды, объем и стоимость качественно выполненных дополнительных работ, установить их техническую необходимость и потребительскую ценность, а также выяснить, возможно ли отделение этих работ от здания без ущерба.

В апреле Арбитражный суд Белгородской области продлил до 15 мая срок строительно-технической экспертизы по другому спору между «Дирекцией ЮЗР» и «УКС». Разногласия касаются строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Белгороде. Подрядчик требует взыскать с заказчика 67,9 млн руб. основного долга и 2,1 млн руб. процентов за дополнительные неоплаченные работы. «УКС», в свою очередь, предъявил встречный иск на 1,3 млн руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств. Сведений о результатах экспертизы и следующем судебном заседании в картотеке арбитражных дел нет. Рассмотрение дела длится с 2024 года.

Также на прошлой неделе Арбитражный суд Центрального округа отказал «Дирекции ЮЗР» в удовлетворении кассационной жалобы. Спор, продолжавшийся с 2024-го, касался взыскания с областного «УКС» 2,7 млн руб. расходов по корректировке проектной документации и оплате госэкспертизы при строительстве того же ФОКа в Белгороде. Истец пытался получить возмещение по договору поручения, хотя его условия прямо исключали выплату издержек.

По данным Rusprofile, АО «Специализированный застройщик "Дирекция Юго-Западного района"» было зарегистрировано в Белгороде в мае 2007 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 1,6 млрд руб. Генеральный директор — Игорь Умнов. Единственный владелец — министерство имущества Белгородской области. По итогам 2025 года компания получила выручку в 397 млн и убыток в 113 млн руб.

В 2021 году, будучи врио губернатора Белгородской области, Вячеслав Гладков потребовал отставки начальника областного УКС Александра Борзасекова и гендиректора «Дирекции ЮЗР» Александра Славкина. Кадровое решение последовало после возбуждения уголовных дел по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) при строительстве футбольного манежа. Ущерб бюджету оценивался в 133 млн руб. По версии следствия, заказчик («УКС») оплатил подрядчику невыполненные работы по поставке и монтажу воздухоопорного сооружения. Официальная информация о завершении расследования или закрытии дела не публиковалась.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Врио помогает следствию».

Кабира Гасанова