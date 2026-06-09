Болельщики освистали Трампа во время матча финальной серии play-off НБА

«Сан-Антонио Спёрс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Никс» в третьем матче финальной серии play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сократил отставание в серии до четырех побед — 1:2.

Встреча завершилась со счетом 115:111. Самыми результативными игроками стали американский защитник «Никс» Джейлен Брансон и французский центровой Виктор Вембаньяма. Оба баскетболиста набрали 32 очка.

На матче присутствовал Дональд Трамп. Его пригласил владелец «Никс» Джеймс Долан. Президент США сидел в ложе, где специально установили пуленепробиваемое стекло. Его сопровождали внучка Кай, личный советник Борис Эпштейн, а также министры Ли Зелдин, Шон Даффи и Дуг Бергам. Во время исполнения национального гимна болельщики освистали Трампа, когда его показали на медиакубе.

Команды во второй раз в истории встречаются в финале play-off НБА — в 1999 году победу одержали «Спёрс». Также «Сан-Антонио» становился чемпионом в 2003, 2005, 2007 и 2014 годах. «Нью-Йорк» выигрывал в 1970 и 1973 годах.

Четвертый матч серии пройдет в ночь на 11 июня в Нью-Йорке.

Таисия Орлова