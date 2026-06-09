Более 40 домов повреждены в Белгороде при взрыве

38 многоквартирных домов, четыре частных дома, социальный объект и шесть коммерческих объектов в Белгороде получили повреждения при детонации, сообщил оперштаб Белгородской области. Каков характер взрыва — не уточняется.

Накануне при детонации в селе Беловское Белгородского округа пострадали пять женщин. Повреждения получили шесть социальных и 12 коммерческих объектов, административное здание, более 230 квартир и частных домов, складское и техническое помещения.