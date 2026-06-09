Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов впервые с ноября 2025 года

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) упал ниже 2500 пунктов впервые с 18 ноября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:32 индекс снижался на 0,8% — до 2 497,5 пункта. Лидерами роста на Мосбирже стали акции «Циан» (+0,56%), «МКБ ао» (+0,48%). Сильнее всего упали бумаги «ИнтерРАО ао» (-12,58%) и «Позитив» (-4,78%).

25 мая индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) упал ниже 2600 пунктов впервые с 8 мая. В 17:19 он снижался на 1,31%, до 2589 пунктов. Перед этим МИД России анонсировал удары вооруженных сил по целям в Киеве и призвал иностранцев покинуть город.