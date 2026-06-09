Paramount обвинила Netflix в попытках сорвать сделку по покупке Warner Bros.

Компания Paramount Skydance направила письмо в Министерство юстиции США, обвинив Netflix в попытке сорвать сделку по приобретению Warner Bros. Discovery, сообщает Politico. Издание ознакомилось с документом.

В письме Paramount утверждает, что Netflix ведет «кампанию выжженной земли» против сделки на $110 млрд. Обвинения прозвучали в ответ на жалобу профсоюза транспортных рабочих, который ранее призвал заблокировать ее как угрожающую рабочим местам. В Paramount считают, что Netflix настраивает профсоюз против сделки.

Ранее Netflix сам претендовал на покупку Warner Bros., но вышел из гонки в феврале. Теперь же, по версии Paramount, стриминговый гигант пытается очернить сделку через регулирующие органы и профсоюзы. Слияние Paramount и Warner Bros., которое уже одобрили акционеры, создаст объединенный стриминговый сервис примерно с 200 млн подписчиков, что усилит конкуренцию с лидером рынка Netflix (более 325 млн подписчиков). Сделка пока находится на рассмотрении Минюста и генпрокурора Калифорнии.

Екатерина Наумова