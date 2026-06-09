В Брянской области более 34 тыс. человек остались без света после атаки ВСУ

Сегодня ночью ВСУ атаковали один из энергетических объектов Брянской области. Без электроснабжения остались более 34 тыс. жителей в нескольких районах, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

«Благодаря слаженной работе аварийно-восстановительных бригад подача электроэнергии восстановлена практически полностью. Работы продолжаются»,— уточнил господин Ковальчук.

В феврале часть Брянска и пять муниципальных образований области остались без теплоснабжения и электричества из-за атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры. Минобороны России сегодня сообщало о сбитых над Брянской областью БПЛА, но число не уточнялось.