В Брянской области более 34 тыс. человек остались без света после атаки ВСУ
Сегодня ночью ВСУ атаковали один из энергетических объектов Брянской области. Без электроснабжения остались более 34 тыс. жителей в нескольких районах, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
«Благодаря слаженной работе аварийно-восстановительных бригад подача электроэнергии восстановлена практически полностью. Работы продолжаются»,— уточнил господин Ковальчук.
В феврале часть Брянска и пять муниципальных образований области остались без теплоснабжения и электричества из-за атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры. Минобороны России сегодня сообщало о сбитых над Брянской областью БПЛА, но число не уточнялось.