Нижегородское правительство опровергло информацию о готовящихся сокращениях

В правительстве Нижегородской области опровергли информацию о готовящихся сокращениях штатов в региональных органах государственной власти и местного самоуправления. При этом в официальном комментарии правительства говорится, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Проработка соответствующих мер будет осуществляться при планировании бюджета будущего года с учетом актуальных экономических прогнозов»,— говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Как писал «Ъ-Приволжье», сразу несколько источников сообщили, что ради бюджетной экономии к осени в нижегородских органах власти могут сократить до 15% штата. Сокращение пройдет как за счет пустующих штатных единиц, так и за счет увольнения пока работающих сотрудников. В некоторых муниципалитетах соответствующая подготовительная работа началась в марте текущего года.

Андрей Репин