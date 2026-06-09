Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ более чем на 20% за пять месяцев

Чистая прибыль Сбербанка (MOEX: SBER) по РСБУ составила 827,2 млрд руб. за январь-май 2026 года. Это на 21,1% больше аналогичного показателя прошлого года, следует из отчетности кредитной организации.

«Новый этап эволюции банкинга — AI-native banking, где ИИ пронизывает всю архитектуру финансов, выходя далеко за рамки классического финтеха с его платежами и мобильными сервисами. Системное внедрение технологий искусственного интеллекта позволяет автоматизировать ключевые процессы банка и повышать производительность труда»,— прокомментировал президент-председатель правления банка Герман Греф.

Рентабельность капитала Сбербанка за пять месяцев достигла 23,2% против 22,3% годом ранее. Отношение операционных расходов к доходам улучшилось, составив 26,1% за отчетный период.

Объем розничного портфеля вырос на 4% с начала года — до 19,5 трлн руб. Только в мае Сбербанк выдал 524 млрд руб. кредитов. Средства физлиц за январь-май увеличились на 3% — до 33,9 трлн руб., юрлиц — на 4,1%, до 12,6 трлн руб.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 258,7 млрд руб. за пять месяцев. Чистые процентные доходы Сбербанка достигли 1,47 трлн руб. (+24,8%). Чистые комиссионные доходы, напротив, снизились до 286,2 млрд руб. (-1%).