«Тим Трейд» освоит производство бумажных стаканов за 45 млн рублей

Иркутская компания по производству бумажных изделий — ООО «Тим Трейд» — намерена вложить 45 млн руб. в линию по выпуску однослойных и двухслойных бумажных стаканов объемом 250, 350 и 400 мл. Для реализации этого проекта предприятию будет предоставлен льготный заем в размере 7,5 млн руб. от регионального Фонда развития промышленности, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«Средства займа планируется направить на приобретение оборудования для выпуска бумажных стаканов различных форматов. В состав производственной линии войдут машины для изготовления стаканов, оборудование для флексографской печати, бумагорезательные и бумагоделательные машины», — отметил министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

В течение пяти лет предприятие планирует произвести более 5,7 млн однослойных и свыше 4,8 млн двухслойных бумажных стаканов. По данным регионального ФРП, в Иркутской области в настоящее время отсутствует производство аналогичной продукции.

Сырье для будущего производства компания намерена закупать у российских поставщиков. Основным материалом станет картон с полиэтиленовым покрытием, а для нанесения изображений будут использоваться флексографские краски на водной основе.

Мощности ООО «Тим Трейд» расположены в Иркутске. Компания зарегистрирована в 2015 году и специализируется на поставках товаров для предприятий общественного питания, упаковочных и клининговых компаний. В ассортименте производителя — бумажная продукция, пластиковая упаковка, одноразовая посуда, расходные материалы для сегмента HoReCa, бытовая химия и сопутствующие товары. Компания принадлежит Артему Девочкину (50,5% доли) и Андрею Разумову (49,5%). По данным Rusprofile, в 2025 году выручка общества составила 497,3 млн руб., что на 18,9% больше, чем в 2024 году (418,4 млн руб.). Чистая прибыль также выросла — с 16,6 млн руб. до 28,3 млн руб., увеличившись на 70,8%.

Лолита Белова