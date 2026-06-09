Студента из Нижневартовска задержали из-за активации SIM-карт для мошенников

В Нижневартовске полиция и УФСБ России по Тюменской области выявили и задержали 18-летнего студента местного вуза за дропперство и активацию SIM-карт для мошенников, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.5 УК РФ и ч. 4 ст. 187 УК РФ.

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По предварительной информации следствия, с ноября 2025 по май 2026 год он скупал и активировал SIM-карты — за деньги студент отправлял кураторам коды, которые поступали на привязанные номера телефонов, а также их идентификационные данные. Сведения в дальнейшем передавались в том числе мошенникам, которые для совершения преступлений с этих номеров регистрировались на сайтах и мессенджерах. Всего студент активировал 52 карты — с помощью 17 из них были совершены мошенничества в отношении россиян из разных регионов. Кроме того, студент предоставлял кураторам реквизиты своих банковских карт и переводил поступавшие ему деньги на другие счета. Таким образом он стал посредником в незаконных финансовых операциях.

Молодого человека задержали по месту жительства в Нижневартовске. В его квартире во время обыска изъяли 17 мобильных телефонов, планшет, ноутбук и еще 68 неактивированных «симок». На время расследования он находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются другие участники криминальных схем.

Ирина Пичурина