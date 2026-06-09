«Трампу бросают вызов»

Дональд Трамп пригрозил Биньямину Нетаньяху оставить его одного против Ирана. Подробности своего недавнего телефонного разговора с израильским премьером американский президент раскрыл в интервью телеканалу N12. По его словам, Вашингтон откажется от поддержки Иерусалима, если новые атаки последнего перерастут в полномасштабную войну. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин считает, что для Дональда Трампа настал тяжелый момент, когда его мнение все меньше учитывают и союзники, и противники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Последние дни ознаменовались несколькими событиями, которые сложно расценить иначе как публичное унижение Дональда Трампа. Именно так выглядит со стороны новая эскалация в Персидском заливе, которой президент США не хотел, от которой отговаривал своего союзника и клиента, израильского премьера Биньямина Нетаньяху, но которая тем не менее произошла. Как если бы мнение лидера главной сверхдержавы уже ни во что не ставится не только в Иране, но и в Израиле.

Трамп вначале пытался отговорить Нетаньяху от ударов по южным пригородам Бейрута, понимая, что это может спровоцировать реакцию Тегерана, обстрел израильской территории уже его баллистическими ракетами. Но Нетаньяху все равно атаковал ливанскую столицу. Затем, после запуска по Израилю иранских ракет, Трамп предпринял новую попытку остановить противостояние. Он заявил, что обмен ударами на этом надо прекратить, что Израиль не должен в ответ бомбить Иран, так как в этом случае регион скатится к конфронтации, «как последние 47 лет или последние три тысячи лет».

Но и этот призыв никого не остановил. Нетаньяху не волнует, что было 47 лет назад, а уж тем более три тысячи лет. Его заботят парламентские выборы, которые должны состояться осенью. А на выборах никак нельзя выглядеть слабым, нельзя не ответить на удар аятолл. Такая потеря лица может иметь фатальные последствия. И чтобы этого не допустить, можно даже бросить вызов могущественному покровителю.

Нетаньяху рассчитывает на то, что хозяину Белого дома никак не выбраться из колеи, в которую он сам себя загнал.

Он все равно самый произраильский президент в истории Соединенных Штатов. И сколько бы Трамп ни кипятился, ни бушевал, ни оскорблял по телефону своего собеседника в Иерусалиме, он в любом случае будет обязан защищать еврейское государство, если ситуация станет критической. Но пока до этого далеко, ситуация в целом под контролем. Так, во всяком случае, считают в Израиле.

Еще один вызов был брошен Трампу на украинском направлении. Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России на самом деле имело двух адресатов — не только Владимира Путина, но и Трампа. Именно к нему, по сути, обращается Зеленский, предупреждая: так как главе Белого дома сейчас не до Украины, и он увяз на Ближнем Востоке, отныне Киев станет ориентироваться в первую очередь не на его мнение, а на позицию Европы.

И позицию эту Европа незамедлительно сформулировала в Лондоне, по итогам встречи Зеленского с премьер-министром Великобритании, президентом Франции и канцлером Германии. Европейская позиция разительно отличается от американской, в ней нет ни намека на пресловутый «дух Анкориджа». В адрес России там не предлагается никаких встречных шагов, никаких обещаний и стимулов в случае, если Москва проявит гибкость и пойдет на компромисс. Только ультимативные формулировки, только жесткое давление. Как будто на дворе не 2026 год, а лето 2023-го, накануне украинского контрнаступления, когда в Европе верили: стоит еще немного надавить, и Россия обрушится. Такой настрой не сулит ничего хорошего, как минимум в течение ближайших месяцев.

Но не менее тревожной представляется дипломатическая маргинализация Америки Дональда Трампа. И на Ближнем Востоке, и в Европе с ней считаются все меньше.

Как будто Трамп уже стал «хромой уткой», и уже начался обратный отсчет его власти, как будто его эмоций, его гнева, его мести уже перестали бояться, причем как противники Соединенных Штатов, так и их союзники. В приложении к украинскому кризису, в отношении которого США в последнее время выступали как едва ли не самая миролюбивая сила, подобная маргинализация Трампа, его уход в тень могут иметь самые печальные, а то и непоправимые последствия.

Максим Юсин