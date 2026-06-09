Трамп подтвердил крушение вертолета ВВС США Apache в районе Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американский военный вертолет разбился в районе Ормузского пролива. По его словам, никто из военнослужащих не пострадал.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Nathan Howard / Reuters
«Пилоты в порядке. Никто не пострадал. Мы опубликуем отчет завтра. Но пилоты в порядке»,— сказал господин Трамп журналистам.
О крушении американского вертолета AH-64 Apache сегодня сообщала газета The New York Times. По ее данным, два члена экипажа были спасены. NYT отмечала, что с начала боевых действий 28 февраля этот инцидент — первый случай потери Apache. Что стало причиной крушения, пока неизвестно.