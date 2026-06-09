Звезда «Минотавра» снимется в короткометражке в Новосибирске

С 27 по 30 июня в Новосибирске пройдут съемки короткометражного художественного фильма «К станку» режиссера Полины Шляпужниковой. Главную роль в картине исполнит Дмитрий Мазуров — уроженец Новосибирска, исполнитель главной роли в фильме Андрея Звягинцева «Минотавр», который в мае получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал генеральный продюсер картины Артем Свиряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Дмитрий Мазуров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Актер Дмитрий Мазуров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«К станку» — история Петровича, сурового и уважаемого мастера на заводе, который воспитывает дочь-подростка Лизу. Лиза занимается балетом, но после очередного провала решает все бросить. Чтобы поддержать дочь, Петрович решает сам заняться балетом. «Мы хотим снять честную авторскую работу про отношения отца и дочери — такую, чтобы она откликалась в сердцах»,— отметила Полина Шляпужникова.

По словам Артема Свирякова, для авторов проекта было важно, чтобы главный актер был связан с Новосибирском: «Дмитрий Мазуров дал согласие. Дальше мы собирали всю команду уже под него — специально искали актеров, с которыми Дима был знаком еще до своего отъезда из Новосибирска. Нам важно было сохранить ту самую, живую, неподдельную связь, которая бывает только между старыми друзьями».

Съемки запланированы в центральной части Новосибирска, а также в Пашино.

Михаил Кичанов