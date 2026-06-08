Московский поставщик металлопроката пригрозил банкротством ОДК-УМПО

ООО «НПК "Специальная металлургия — Москва"» предупредило о намерении обратиться в арбитражный суд Башкирии с заявлением о банкротстве ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО) — одного из крупнейших производителей авиационных двигателей. Соответствующее уведомление опубликовано на Федресурсе.

Сумма задолженности в публикации не указана. Отмечается, что требования кредитора подтверждены арбитражным учреждением при Союзе машиностроителей России. По данным картотеки арбитражных дел, с декабря 2024 года третейские суды взыскали с ОДК-УМПО в пользу кредитора более 1,2 млн руб. (включая неустойку, проценты и арбитражные сборы). Решения отраслевого учреждения подтвердил арбитражный суд Башкирии, в производстве которого находится еще один иск о выдаче исполнительного листа на исполнение решения третейского суда.

НПК «Специальная металлургия — Москва» — не первый кредитор, заявивший о намерениях подать на банкротство уфимского предприятия. В апреле такое же сообщение опубликовала московская компания «Юридическая сила».

ООО «НПК "Специальная металлургия — Москва"» зарегистрировано в 2018 году, поставляет металлопрокат. Учредителем компании является Юрий Нозадзе, владеющий другими компаниями группы «Специальная металлургия». По данным Rusprofile, в прошлом году выручка организации превысила 1 млрд руб., а чистая прибыль составила около 18,8 млн руб.

Идэль Гумеров