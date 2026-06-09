Начальника отделения Почты России осудили под Новосибирском за кражу 3 млн руб.

Куйбышевский райсуд Новосибирской области вынес приговор в отношении бывшей начальницы одного из отделений почтовой связи. Ее признали виновной в хищении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) почти 3 млн руб. Подсудимой назначили 4,5 года колонии общего режима. Свою вину осужденная не признала, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурантка дела, будучи начальником одного из отделений почтовой связи в Куйбышевском районе, в ноябре 2024 года похитила вверенные ей денежные средства. Ущерб АО «Почта России» превысил 2,9 млн руб.

Для сокрытия преступления сотрудница организации сожгла часть похищенных денег, инсценировав короткое замыкание в служебном кабинете. Приговором суда с обвиняемой в пользу «Почты России» взыскан ущерб в сумме 2,2 млн руб.

Александра Стрелкова