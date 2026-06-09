Компания в составе концерна «Калашников» показала дробовое устройство от БПЛА

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (АО «ЦНИИТОЧМАШ» под управлением концерна «Калашников») представил дробовое устройство против БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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«Малогабаритное дробовое однозарядное устройство под патрон 12х70 предназначено для поражения малоразмерных, низколетящих БПЛА. Основное преимущество оружия — его компактность и малый вес — 1,8 кг»,— говорится в сообщении.

Другая разработка «ЦНИИТОЧМАШ» — многопульные патроны калибра 5,45 мм для индивидуального стрелкового оружия, содержащие многоэлементный метаемый снаряд, который увеличивает вероятность поражения БПЛА.

«Благодаря такому конструктивному решению элементы патрона упорядоченно разделяются при выходе из ствола, что увеличивает стабильность внешнебаллистических характеристик при сохранении безотказности работы автоматики оружия»,— пресс-служба предприятия.

Напомним, «Калашников» приступил к отгрузкам заказчику нового скоростного БПЛА «СКАТ 220».

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.