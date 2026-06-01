«Калашников» начал поставки нового скоростного беспилотника «СКАТ 220»

Концерн «Калашников» приступил к отгрузкам заказчику нового скоростного БПЛА «СКАТ 220». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Беспилотный аппарат создан на основе прошлой модели «СКАТ 350». Относительного него новый дрон имеет уменьшенный размах крыла – 2,2 м и меньший вес — 12 кг. Габариты летательного аппарата позволяют достигать скорости полета 160 км/ч. Он способен находится в воздухе более 150 минут, снабжен стартовой катапультой и адаптирован к парашютной посадке.

«Сферы применения новейшего БЛА — охрана и обеспечение безопасности, природоохрана, сельское хозяйство, мониторинг протяженных объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, ЛЭП»,— говорится в сообщении.

Напомним, на Международном форуме по безопасности в Московской области 28 мая «Калашников» представил новый БПЛА вертикального взлета и посадки «Фортис».

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.