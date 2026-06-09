На Ямале осенью заработает социальное казначейство региона
С 1 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) работу начнет социальное казначейство региона, следует из проекта постановления окружного правительства. Учредителем станет департамент социальной защиты населения Ямала.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В департаменте отметили, что в большинстве регионов страны уже реализована такая модель функционирования. «Проект направлен на формирование в автономном округе современной модели управления мерами социальной поддержки населения по принципам "социального казначейства". Для этого будет проведена поэтапная централизация муниципальных ОСЗН на окружной уровень и создана отдельная организация»,— говорится в комментарии к проекту.
Целью деятельности социального казначейства станет обеспечение полномочий департамента по реализации предоставления мер социальной поддержки населения, ведение бухучета, предоставление соцподдержки и госуслуг в этой сфере. Сначала в казначействе будут работать восемь человек, но к окончанию централизации штат сотрудников к июлю 2028 года должен вырасти до 280. Централизованная структура позволит людям обращаться в «одно окно» для решения всех необходимых вопросов, что облегчит доступ к соцуслугам и ускорит процесс их получения.