На Ямале осенью заработает социальное казначейство региона

С 1 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) работу начнет социальное казначейство региона, следует из проекта постановления окружного правительства. Учредителем станет департамент социальной защиты населения Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В департаменте отметили, что в большинстве регионов страны уже реализована такая модель функционирования. «Проект направлен на формирование в автономном округе современной модели управления мерами социальной поддержки населения по принципам "социального казначейства". Для этого будет проведена поэтапная централизация муниципальных ОСЗН на окружной уровень и создана отдельная организация»,— говорится в комментарии к проекту.

Целью деятельности социального казначейства станет обеспечение полномочий департамента по реализации предоставления мер социальной поддержки населения, ведение бухучета, предоставление соцподдержки и госуслуг в этой сфере. Сначала в казначействе будут работать восемь человек, но к окончанию централизации штат сотрудников к июлю 2028 года должен вырасти до 280. Централизованная структура позволит людям обращаться в «одно окно» для решения всех необходимых вопросов, что облегчит доступ к соцуслугам и ускорит процесс их получения.

Ирина Пичурина