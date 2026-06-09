Шедевры из «Царского Села»

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) совместно с Государственным музеем-заповедником «Царское Село» подготовили выставку «Шедевры императорской резиденции». В Главном здании ЕМИИ собрали 360 предметов из царскосельских дворцовых коллекций. Рассматривала экспозицию культурного наследия София Паникова.

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Царское Село — бывшая загородная царская резиденция в Пушкине, превращенная в музей после национализации в марте 1918 года.

«Мы привезли около трехсот предметов, включая живопись, бронзу и часть нашумевшего Клада Нарышкиных. Среди них вещи из Янтарной комнаты — символа Царского Села и его потерь. Сегодня в коллекции музея 57 тыс. предметов, и более 30 из них — результат собирательской деятельности, который мы показываем на этой выставке»,— рассказала куратор выставки, заместитель директора по научной и просветительской работе музея-заповедника «Царское село» Ираида Ботт.

Открывает выставку раздел с иконографией. На облик Царского Села в XVIII и XIX веках можно смотреть с акварельных картин Андрея Мартынова, Василия Садовникова и воспитанника Царскосельского лицея Валериана Лангера.

В числе знаковых мемориальных предметов выставки — мундир Николая II, в котором император венчался. Рядом выставлены изделия из янтаря: ларец Николая II, шахматная доска, медальон с изображением Елизаветы Петровны и курительные трубки, которые собирал Александр III.

В витрине находится подлинная флорентийская мозаика «Осязание и обоняние», созданная в середине XVII века по рисунку итальянского художника Джузеппе Дзокки. До 1941 года изделие находилось в Янтарной комнате Екатерининского дворца, но во время войны оно бесследно пропало. Только в 1997 году ее часть обнаружили найти в Германии. Шедевр удалось вернуть в Царское Село в апреле 2000 года.

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У центрального баннера разместили коллекцию лазуритового гарнитура из Лионского зала. Всего было изготовлено 32 предмета. В фондах музея хранится 25 вещей из набора.

На стенах следующего зала вывешена коллекция живописи. Кроме библейских сюжетов здесь показаны холсты Иоганна Гроота на охотничью тему («Журавли», 1754). Далее изображена одна из любимых собак Елизаветы II — борзая в именном ошейнике вальяжно лежит на диване («Борзая графа Г.Г. Орлова», 1766).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) совместно с Государственным музеем-заповедником «Царское Село» подготовили выставку «Шедевры императорской резиденции»

Фото: София Паникова Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) совместно с Государственным музеем-заповедником «Царское Село» подготовили выставку «Шедевры императорской резиденции»

Фото: София Паникова

В рамках 300-летия камнерезного искусства Урала сотрудники музея-заповедника подготовили комплект экспонатов из цветного камня. Среди них представлена шкатулка из родонита. По легенде, в ней хранился пуховый платок, подаренный Оренбургским казачеством Александре Федоровне.

Кроме изделий из кабинета Николая I (письменные принадлежности, пресс для бумаги, подставка для колец) в зале показана коллекция азиатского искусств Александра II. Тема любви к Востоку раскрыта через фарфоровые сервизы, изделия из камня, дерева и металла.

Некоторые предметы были привезены специально для Николая I в 1842 году в качестве подарков из Китая. Так, он получил вазу в форме тыквы-горлянки с иероглифами, обозначающими «большую удачу».

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Среди драгоценных экспонатов выставки продемонстрированы артефакты из «Клада Нарышкиных». Находка была обнаружена в 2012 году при реконструкции особняка Трубецких-Нарышкиных в Санкт-Петербурге.

Предметы из позолоченного серебряного сервиза в русском стиле изготовлены российской ювелирной фирмой «Сазиков». На наборе для алкогольных напитков выгравированы шутливые пословицы и поговорки: «Загорелась душа до винного ковша», «Чару пить, здраву быть». Специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Юлия Ремизова пояснила, что такую посуду использовали для того, чтобы делать «жженку». Несколько бутылок коньяка выливалось в чашу, на решетку ставилась сахарная голова. Затем содержимое поджигалось. После того, как сахар растаял, все заливалось шампанским и разливалось половником по чаркам.

Последний зал посвящен фарфору и дамской теме. В витринах представлены наборы посуды, изготовленные по заказу Екатерины II. Оформлены изделия согласно четырем важнейшим орденам Российской империи. Выставочное пространство заняли куклы, наборы для рукоделия, коллекция вееров и платье от французского модельера Чарльза Уорта. Жена Александра I настолько доверяла этому мастеру, что заказывала наряды по телеграфу.

Выставка будет работать с 10 июня по 16 августа.

София Паникова