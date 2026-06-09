В районе поселка Чонгар на границе Крыма снова поврежден мост при атаке ВСУ

Мост в пункте пропуска в Чонгаре между Крымом и Херсонской областью поврежден после атаки ВСУ. Движение по мосту перекрыто, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам губернатора, силы ПВО сбили более 20 беспилотников на подлете к мосту. Господин Сальдо призвал водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

В предыдущий раз ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар 7 июня. После этого временно перекрывали движение через пункт пропуска «Джанкой». Спустя сутки движение по мосту запустили в реверсивном режиме для машин массой до 3,5 т.