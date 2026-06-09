Боец СВО в Югре добился положенных по закону выплат через суд

Пыть-Яхский городской суд обязал выплатить участнику специальной военной операции (СВО) более 425 тыс. руб., признав незаконным отказ в предоставлении региональных мер поддержки, сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Военнослужащий обратился с иском о признании права на денежные выплаты по законодательству Югры, однако представитель Агентства социального благополучия населения ХМАО отказал в выплатах. Ответчик мотивировал решение тем, что контракт был заключен в другом регионе, что, по его мнению, является основанием для отказа в выплате.

Суд установил, что место подписания контракта не является основанием для отказа в праве на поддержку, меры которой были установлены приложением №1 к перечню мер поддержки в ХМАО-Югре для участников СВО и их семей. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Обязанность по выплате возложена на агентство социального благополучия населения Югры и военный комиссариат региона.

Ирина Пичурина