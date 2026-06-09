Вэнс: США добьются сделки с Ираном вне зависимости от позиции Израиля

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон продолжит добиваться сделки с Тегераном вне зависимости от израильской позиции по этому вопросу.

«Мы можем добиться долгосрочного урегулирования по ядерной программе Ирана. Израилю может это нравиться или нет, но принципиально мы считаем, что это отвечает интересам США. Так что мы продолжим этого добиваться»,— сказал он в интервью телеканалу Fox News.

7 июня Иран запустил ракеты по территории Израиля в ответ на израильские удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Тогда президент США Дональд Трамп призвал иранскую сторону вернуться за стол переговоров, а израильскую — временно отказаться от ответной атаки. Позже Армия Израиля заявила об ударах по иранским военным объектам.

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