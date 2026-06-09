Небензя: Россия требует от ООН осудить атаки в Старобельске и Енакиево

Москва требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша осудить атаки ВСУ в Старобельске и Енакиево, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Требуем от генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений… против мирных граждан в Старобельске и Енакиево. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц»,— сказал господин Небензя на заседании Совбеза ООН.

В ночь на 22 мая в Старобельске под удар попали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. В момент атаки в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет. В результате погиб 21 человек, еще более 60 получили ранения.

3 июня в городе Енакиево БПЛА атаковал рейсовый автобус Москва—Симферополь. Погибли семь человек, 11 пострадали.