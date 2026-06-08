Apple представила iOS 27

«Нас было только двое — Возняк и я. Мы были и производственным департаментом, и службой доставки, буквально всем сразу»

Компания под названием Apple Computer была зарегистрирована 1 апреля 1976 года. Первым рабочим местом фирмы стал гараж, принадлежавший приемным родителям Джобса. Там молодые люди с утра до ночи трудились над созданием персонального компьютера, который был выпущен в том же году и получил название Apple I (на фото). Он представлял собой плату, к которой отдельно подключались питание, монитор и клавиатура

Фото: AP / Ben Margot