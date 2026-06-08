Apple представила iOS 27
Apple представила новую версию операционной системы iOS 27 с «совершенно новой Siri» и расширенными возможностями встроенного искусственного интеллекта Apple Intelligence. Презентация прошла на Всемирной конференции для разработчиков (WWDC 2026), трансляция велась на YouTube-канале Apple.
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Среди главных изменений:
- появился ползунок для регулировки прозрачности темы главного экрана и экрана блокировки Liquid Glass («Жидкое стекло»);
- обновленная Siri получила название Siri AI. По словам разработчиков, она стала «более разговорчивой». Появилась возможность настраивать темп речи и выразительность ответов Siri. Изначально Siri AI будет доступна только на английском языке;
- в специальном приложении, синхронизированном с iCloud, будет храниться вся история разговора с Siri;
- в приложении камеры появился режим Siri, который может распознавать окружающие объекты;
- с помощью Apple Intelligence в браузере Safari можно будет сортировать вкладки;
- новая функция «Контекст звонка» позволит просматривать необходимую информацию во время телефонного разговора.
Обновления будут поддерживаться начиная с iPhone 11.
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