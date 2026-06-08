ВС признал законными «золотые парашюты» сотрудникам при банкротстве работодателя

Банкротство компании не лишает ее работников права на компенсации при увольнении. К такому выводу пришел Верховный суд (ВС) РФ, разбирая спор бывшего сотрудника российской «дочки» Oracle с конкурсным управляющим.

После остановки деятельности в марте 2022 года АО «Оракл Компьютерное оборудование» расторгло договоры с работниками по соглашению сторон, выплатив им в общей сложности более 100 млн руб. В августе 2023 года компанию признали банкротом, и управляющий оспорил эти выплаты как предбанкротные сделки в ущерб кредиторам.

Одним из получателей стал руководитель группы специалистов по продажам Евгений Дрякин. Ему перечислили 4,85 млн руб. выходного пособия (шесть окладов) и 3,6 млн руб. переменной части зарплаты. Арбитражные суды частично согласились с управляющим и взыскали с господина Дрякина сумму пособия обратно в конкурсную массу. Работника и представителя акционеров это решение не устроило, и они обратились в ВС.

Заявители настаивали на законности выплат и указывали, что досрочное увольнение сотрудника сэкономило компании около 14 млн руб., поскольку сокращение уже в ходе банкротства обошлось бы почти в 19 млн руб.

ВС поддержал сторону работника. Судьи коллегии указали, что подход нижестоящих инстанций фактически отменяет трудовые гарантии при прекращении деятельности работодателя, а это противоречит и закону о банкротстве, и Трудовому кодексу. Для признания выплаты недействительной надо доказать, что ее размер был значительно выше рыночного, чего сделано не было, подчеркнул ВС. Кроме того, господин Дрякин не входил в число топ-менеджеров, а доказательств его аффилированности с владельцами компании нет.

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