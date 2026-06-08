Нажитое непосильным иском

Банкротство работодателя не отменяет гарантии работников на получение компенсаций при увольнении. Такое решение вынес Верховный суд РФ (ВС) по спору бывшего сотрудника обанкротившейся российской «дочки» Oracle с ее конкурсным управляющим. Всего организация после остановки деятельности в РФ выплатила увольняемым сотрудникам свыше 100 млн руб. Арбитражные суды признали эти «золотые парашюты» незаконными и нарушающими интересы кредиторов компании. Однако, разъяснил ВС, если речь идет не о руководителях предприятия, а о добросовестных рядовых сотрудниках, такие выплаты законны. Подобные ситуации распространены, суды часто расценивают их как вывод активов, но позиция ВС должна изменить практику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выплата шести окладов смягчает для сотрудника негативные последствия увольнения и позволяет компании сэкономить, решил Верховный суд

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Выплата шести окладов смягчает для сотрудника негативные последствия увольнения и позволяет компании сэкономить, решил Верховный суд

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ВС вынес решение по спору работника АО «Оракл Компьютерное оборудование» (российская структура американской Oracle) с ее конкурсным управляющим. Управляющий оспаривал выплату почти 8,5 млн руб. руководителю группы специалистов по продажам Евгению Дрякину, которая была произведена в предбанкротный период. После приостановки деятельности Oracle в России в марте 2022 года организация расторгла трудовые договоры с работниками по соглашению сторон с выплатой компенсации. Господин Дрякин, в частности, получил 4,85 млн руб. выходного пособия (шесть окладов) и 3,6 млн руб. переменной части зарплаты.

В августе 2023 года компанию признали банкротом. Назначенный на процедуру управляющий решил оспорить соглашения о выплате компенсаций 51 сотруднику на общую сумму более 100 млн руб., считая их предбанкротными сделками, совершенными в ущерб интересам кредиторов компании. Тяжбы с работниками сейчас находятся на разных стадиях рассмотрения.

12,6 миллиарда рублей задолженности по зарплате и выходным пособиям выплатили юрлица-банкроты в 2025 году, по данным ЕФРСБ.

В деле Евгения Дрякина арбитражные суды частично поддержали управляющего. В июне 2025 года Арбитражный суд Москвы признал недействительным пункт соглашения о компенсации и само перечисление денег. По мнению суда, работник должен был знать о финансовых трудностях работодателя. В итоге с господина Дрякина взыскали 4,85 млн руб. выходного пособия в конкурсную массу для распределения между кредиторами компании, оставив ему 3,6 млн руб. переменной части зарплаты.

С пособием на выход

Господин Дрякин и представитель акционеров компании Артем Антонов обжаловали эти выводы в ВС, настаивая, что выплата была законным выходным пособием, а не выводом активов. По их утверждению, досрочное увольнение сэкономило предприятию около 14 млн руб., поскольку сохранение работника в штате и сокращение его уже в банкротной процедуре привело бы к большим выплатам (около 19 млн руб.). Также заявители отметили, что нижестоящие суды ошибочно взыскали с работника НДФЛ, который он фактически не получал (см. “Ъ” от 15 апреля).

Дело передали в экономколлегию ВС, в ожидании решения которой другие споры с работниками «Оракл Компьютерное оборудование» были приостановлены или отложены. В итоге ВС поддержал доводы жалобы.

Занятый судами подход фактически означает, что после объявления работодателем о приостановлении деятельности трудовые гарантии для его сотрудников автоматически отменяются, однако это противоречит закону о банкротстве, Трудовому кодексу РФ (ТК) и «умаляет права работников должника», разъяснил ВС.

Выплата компенсации при увольнении еще не означает причинения вреда интересам кредиторов компании-должника. Для признания выплаты недействительной нужно доказать, что сумма компенсации была значительно выше рыночной для аналогичной должности, чего установлено не было, указала экономколлегия. Кроме того, пояснил ВС, компенсация экс-сотруднику не свидетельствует о злоупотреблении правом с его стороны, поскольку нет доказательств аффилированности Евгения Дрякина с компанией или ее владельцами, а в число руководителей (топ-менеджеров) юрлица работник не входил.

Отдельно ВС указал, что эта выплата (независимо от того, как именно она названа в соглашении) является выходным пособием, призванным смягчить для человека негативные последствия увольнения и утраты заработка, а также «предоставить ему материальную поддержку на период поиска новой работы». Также коллегия судей согласилась, что досрочное увольнение могло сэкономить средства компании по сравнению с расходами в рамках ликвидационной процедуры, а это исключает причинение ущерба кредиторам. Помимо прочего, ВС отметил недопустимость взыскания с сотрудника суммы НДФЛ, поскольку работодатель перечислил налог сразу в бюджет.

“Ъ” обратился за комментариями к конкурсному управляющему «Оракл Компьютерное оборудование» Артему Пасичному.

Разумный размер парашюта

Старший юрист адвокатского бюро «Астериск» Валентина Кондратьева говорит, что решение ВС исправляет перекос в практике, когда любые не предусмотренные локальными актами выплаты работникам при увольнении приравнивались к выводу активов. Советник практики банкротства и корпоративных споров BLG Антон Бусыгин считает, что ВС восстановил баланс между банкротным и трудовым правом, подтвердив статус работника как «слабой стороны», которая не обязана знать о финансовом состоянии работодателя.

Руководитель практики разрешения споров консалтинговой группы «Мальгора» Иван Стасюк согласен с необходимостью сравнивать экономический эффект от сделки с тем состоянием, которое сложилось бы, если бы ее не было. В данном случае соглашение было выгодно компании и ее кредиторам, так как без него затраты оказались бы значительнее, указывает господин Стасюк. Между тем советник практики разрешения споров и банкротства юрфирмы UCL Александр Сорокопуд считает спорным вывод о взаимовыгодности (для компании и работника) выплаты шести окладов при увольнении, указывая, что по ТК компенсация ограничена тремя месячными заработками.

Антон Бусыгин считает, что оспорить «золотые парашюты» обычных работников управляющие смогут лишь в исключительных случаях — если суммы явно выбивались из средних показателей по рынку или были кратно завышены в предбанкротный период. В связи с этим управляющим и кредиторам теперь придется оценивать соответствие выплат работникам рыночным условиям и обычной практике должника, а также сопоставлять их с затратами на стандартную процедуру увольнения по ТК, уточняет руководитель коммерческой практики юрфирмы «АНП Зенит» Екатерина Подосенова.

Эксперты сходятся во мнении, что остальные споры с рядовыми сотрудниками «Оракл» будут решены аналогичным образом, но позиция ВС не дает таких гарантий для руководства предприятия.

Валентина Кондратьева предупреждает, что для топ-менеджмента оценка ситуации будет иной, так как лица, знавшие о финансовом состоянии компании, находятся в повышенной зоне риска. Для органов управления юрлица действует презумпция осведомленности о положении дел и повышенные требования к обоснованию размера выплат, уточняет госпожа Подосенова.

Вместе с тем выплата повышенных компенсаций руководству (как минимум в размере трехкратного среднемесячного заработка) при увольнении является безусловной обязанностью работодателя по ТК, отмечает Александр Сорокопуд. Он уточняет, что суд может признать такую компенсацию незаконной, если управляющий докажет виновные действия руководителя, сделавшие невозможным погашение компанией долгов перед кредиторами.

Юристы напоминают, что ситуация с Oracle была типичной для 2022 года, когда иностранные компании уходили из России и увольняли работников своих российских структур с выплатой компенсации, как правило, в несколько окладов. Господин Стасюк подчеркивает, что выводы ВС защитят работников от необоснованного оспаривания их рыночных выплат в банкротных делах любых работодателей.

Варвара Кеня, Ян Назаренко