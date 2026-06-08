Инвесторы предложили перенести споры с брокерами по месту жительства

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) 8 июня направила в Банк России и НАУФОР письмо с предложением отменить правило, по которому все споры розничных инвесторов с брокером разбираются по адресу профучастника. Копия есть у «Ъ».

Как отмечают в АВО, по банковскому вкладу гражданин вправе «обращаться за судебной защитой по месту своего жительства», а для решения вопросов по брокерскому счету в том же банке инвестор вынужден «лететь за правосудием на другой конец страны». В ЦБ подтвердили получение письма и заявили, что рассмотрят его «в установленном порядке».

По словам старшего юриста «Рустам Курмаев и партнеры» Владислава Гейтса, в последние годы розничные инвесторы все чаще судятся с собственными брокерами из-за несанкционированных операций, блокировки активов и убытков от доверительного управления. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев, в свою очередь, считает, что проблема затрагивает в первую очередь мелких клиентов.

В «БКС Мир инвестиций» напомнили о возможности дистанционной подачи исков через личный кабинет. Юрист компании Lecap Даниил Басин уточнил, что инвестор может действовать через представителя. Однако, как отмечает господин Гейтс, суды часто отказывают в онлайн-разбирательствах «под предлогом технической невозможности», а расходы на московского представителя составляют 50–100 тыс. руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Спорное место».