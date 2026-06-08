Спорное место

Ассоциация владельцев облигаций считает, что инвесторам необходимо дать право обращаться за судебной защитой по месту открытия брокерского счета. В настоящее время, как правило, разбирательство происходит по месту нахождения профучастника — порой за тысячи километров от места жительства клиента. Разбирательство может быть и дистанционным, но издержки гражданина при этом будут существенными. Брокеры считают, что действующие регламенты отчасти решают эти проблемы. Юристы указывают на необходимость баланса, чтобы разбирательства с брокерами не превратились в стратегию защиты от неудачных инвестиционных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

8 июня Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила в Банк России и НАУФОР открытое письмо с предложением отменить регламент решения всех споров розничных инвесторов с брокером по месту нахождения профучастника. Как указывают в АВО, в случае банковского депозита гражданин имеет право «обращаться за судебной защитой по месту своего жительства», а для урегулирования вопросов по брокерскому счету в том же банке инвестор обязан «лететь за правосудием на другой конец страны».

Эксперты отмечают, что в последние годы розничные инвесторы все чаще обращаются в суд с исками, связанными с ценными бумагами, и споры с собственными брокерами не исключение. Как правило, они возникают при несанкционированных операциях, блокировке активов и убытках от доверительного управления, перечисляет старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс.

Профучастники, отчасти признавая наличие проблемы, не считают ее существенной. Как указывает президент НАУФОР Алексей Тимофеев, такая проблема затрагивает в первую очередь мелких инвесторов, тогда как для состоятельных клиентов она «является менее острой».

В то же время, по его словам, крупные розничные брокеры «предусматривают рассмотрение споров по месту нахождения филиалов, где клиент обслуживается», что «снижает остроту этой проблемы и для мелких розничных инвесторов». По оценке заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, большинство брокерских компаний располагается в первую очередь в столице. «Небольшие же брокеры в основном находятся там, где живут их клиенты, или их клиенты состоятельны»,— отмечает также господин Тимофеев.

Кроме того, как указывают в «БКС Мир инвестиций», обращение в суд по месту нахождения ответчика не означает необходимости ехать в другой регион, так как «инвесторы могут подать обращение дистанционно через личный кабинет или мобильное приложение». «Чтобы избежать очного посещения, инвестор может действовать через собственного представителя по договоренности»,— отмечает юрист компании Lecap Даниил Басин.

Однако эти инструменты работают не всегда. Владислав Гейтс отмечает, что «на практике суды массово отказывают инвесторам в проведении разбирательств в онлайн-формате под предлогом технической невозможности». При этом расходы «на московского представителя для иска составляют 50–100 тыс. руб.», оценивает юрист. «Право на судебную защиту формально существует, но реально недоступно для подавляющего большинства пострадавших инвесторов»,— отмечает член совета АВО Алексей Пономарев.

Согласно регламентам нескольких крупнейших брокеров, с которыми ознакомился “Ъ”, местом рассмотрения споров является место нахождения брокера, без предоставления клиенту альтернативы.

В связи с этим ассоциация предлагает закрепить в регламентах брокерского обслуживания право граждан выбирать суд по месту нахождения брокера или по месту жительства инвестора. Кроме того, АВО призывает ЦБ и НАУФОР рассмотреть вопрос о подготовке стандарта, который сделал бы обновленный регламент обязательным для всех брокеров.

Потенциально можно использовать механизм, который существует в законодательстве: согласно ст. 17 закона «О защите прав потребителей», гражданин вправе предъявить иск по месту жительства. Однако брокеры успешно оспаривают применение этой нормы, «квалифицируя свои услуги как услуги на рынке ценных бумаг, а не как потребительские», отмечает господин Гейтс. В связи с этим, чтобы закрепить подачу инвестором заявления по месту жительства, необходимо ввести нормы на уровне федерального закона или стандарта Банка России, считает юрист.

В то же время инициатива АВО не лишена недостатков, отмечают юристы. Как указывает господин Басин, весьма распространенной претензией к брокеру является мисселинг, когда профучастник подсвечивает покупателю привлекательные характеристики инструмента, но умалчивает о рисках. «Необходимо соблюсти баланс интересов, чтобы суды с брокерами не превратились в стратегию защиты от неудачных инвестиционных решений клиентов»,— считает господин Басин. Как отмечает юрист Forward Legal Олесь Груздев, навязывание ограничений, которые предлагает ассоциация, может распространиться и на другие формы отношений между клиентами и продавцом и выйти далеко за пределы рынка ценных бумаг. «Аргументом для этого во всех случаях будет защита слабых инвесторов»,— считает эксперт.

В Банке России заявили, что получили письмо АВО и рассмотрят его «в установленном прядке».

Андрей Ковалев