Российские силы ПВО за шесть часов сбили 95 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 14:00 до 20:00 мск уничтожили 95 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской и Московской областями, а также Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Точное число БПЛА по каждому региону в ведомстве не привели.

До этого, с 8:00 до 14:00 мск, над Россией сбиты 124 беспилотника. Помимо уже упомянутых регионов БПЛА перехватили над Липецкой, Смоленской и Нижегородской областями.