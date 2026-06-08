Над регионами России и Черным морем сбили 124 беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов уничтожили 124 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России на сайте.

Согласно данным ведомства, 8 июня с 8:00 до 14:00 силы ПВО перехватили и уничтожили 124 беспилотника самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей. Также дроны уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

В ночь с 7 на 8 июня над регионами России силы ПВО сбили 310 БПЛА.